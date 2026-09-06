Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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МИД Южной Осетии раскритиковал заявления Тбилиси об «общей родине»

МИД Южной Осетии раскритиковал заявления Тбилиси об «общей родине»

МИД Южной Осетии раскритиковал заявление грузинских властей об «общей родине» грузин, абхазов и осетин.

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