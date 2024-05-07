Затаили дыхание: Израиль готовится к операции в Рафахе, несмотря на перемирие

На Ближнем Востоке пытаются установить перемирие. Во всяком случае на это готовы пойти в ХАМАС. Проблема — в Израиле, который продолжает готовиться к полномасштабной операции в Рафахе — это юг сектора Газа, где укрываются более миллиона беженцев.