«Бандероль» для ВСУ: Россия удешевила нанесение массированных ударов по Украине

Вражеские спецслужбы внимательно наблюдают за развитием российской оборонки. ГУР МО Украины опубликовало данные о новой российской малогабаритной крылатой ракете S-8000 «Бандероль» от АО «Кронштадт», которая в конце апреля была показана зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву на полигоне Капустин Яр.