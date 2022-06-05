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Заявка на транзит российского газа через Украину снизилась

Заявка на транзит российского газа через Украину снизилась

Поставки российского газа по основным магистралям – «Северному потоку» и газотранспортной системе Украины в воскресенье, 5 июня, могут снизиться по отношению к показателям прошлого дня – в первую очередь, за счет объемов прокачки через Украину.

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