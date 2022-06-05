Заявка на транзит российского газа через Украину снизилась

Поставки российского газа по основным магистралям – «Северному потоку» и газотранспортной системе Украины в воскресенье, 5 июня, могут снизиться по отношению к показателям прошлого дня – в первую очередь, за счет объемов прокачки через Украину.
Поставки российского газа по основным магистралям – «Северному потоку» и газотранспортной системе Украины в воскресенье, 5 июня, могут снизиться по отношению к показателям прошлого дня – в первую очередь, за счет объемов прокачки через Украину.
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