Следователи задержали экс-главу самарского правительства и врио министра

14 ноября в Самаре были арестованы бывший первый вице-губернатор и председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, объявивший об отставке в этот же день, и исполняющий обязанности министра строительства региона Михаил Асеев .
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