Отборочные соревнования по скоростному подъему на высотное здание среди пожарно-спасательных подразделений Московского территориального гарнизона

Более 50 человек приняли участие в традиционных отборочных соревнованиях по скоростному подъему на высотку среди пожарно-спасательных подразделений Московского территориального гарнизона, прошедших 10 октября в жилом комплексе "Триколор".
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