«Наши жены не для ваших глаз!» Мигранты взбунтовались против запрета никабов

Алексей Сафронов ... после чего, заявление Пескова: что "президент России имеет обратную связь с народом", кажутся издевательством над реально происходящем! И конечно во мнении россиян о его политики в отношении мигрантов. Стыдоба да и только!

Алексей Сафронов ...а зачем кишлакской "силе" уверенность, ведь им, как у обычного ишака, движет инстинкт совокупления и продолжение рода.