Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Наши жены не для ваших глаз!» Мигранты взбунтовались против запрета никабов

«Наши жены не для ваших глаз!» Мигранты взбунтовались против запрета никабов

Avia.pro - СМИ Всем русским Узбекистан выдвинул ультиматум. Мигранты отказываются соблюдать запрет на ношение никабов.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
... после чего, заявление Пескова: что &quot;президент России имеет обратную связь с народом&quot;, кажутся издевательством над реально происходящем! И конечно во мнении россиян о его политики в отношении мигрантов. Стыдоба да и только!
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1 час.
Алексей Сафронов
...а зачем кишлакской &quot;силе&quot; уверенность, ведь им, как у обычного ишака, движет инстинкт совокупления и продолжение рода.
Ответить
1 час.
СС
Сергей Скрипальщиков
За никабы и еще какие тряпки вонючие вышвыривать всю семью за 24 часа. С лишением гражданства и запретом появляться на территории России
Ответить
21 мин.

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