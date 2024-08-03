Avia.pro - СМИ Всем русским Узбекистан выдвинул ультиматум. Мигранты отказываются соблюдать запрет на ношение никабов.
«Наши жены не для ваших глаз!» Мигранты взбунтовались против запрета никабов
Комментарии
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Алексей Сафронов
... после чего, заявление Пескова: что "президент России имеет обратную связь с народом", кажутся издевательством над реально происходящем! И конечно во мнении россиян о его политики в отношении мигрантов. Стыдоба да и только!
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1 час.
Алексей Сафронов
...а зачем кишлакской "силе" уверенность, ведь им, как у обычного ишака, движет инстинкт совокупления и продолжение рода.
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1 час.
СС
Сергей Скрипальщиков
За никабы и еще какие тряпки вонючие вышвыривать всю семью за 24 часа. С лишением гражданства и запретом появляться на территории России
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21 мин.
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