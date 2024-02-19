Сказка для двоих
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Сказка для двоих

186 482 подписчика

Раньше я хотела быть любимой и счастливой, теперь я просто хочу расширить круг общения

Раньше я хотела быть любимой и счастливой, теперь я просто хочу расширить круг общения

Морена, я не буду ныть о том, что осталась "без мужика" после развода (7 лет как). Я о том, что вот ты потеряла свою семью (у мужа появилась параллельная семья), разводишься, разъехались каждый по своим домам, и.

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Комментарии
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Наталия Тимофеева
А пресыщенных мужчин, желающих увеличения количества членов их кружков, не бывает?
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15 час.
soylosan
Собаку завести. Собачники вполне подходящий круг общения. И муж может появится оттуда же.
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14 час.
Александр Григоров
Нет конечно они желают большее количество кружков для своего члена)))))))))))
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14 час.

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