СССР-Россия

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Сатановский рассказал о последствиях отказа НАТО ужаться до границ 1997 года

Сатановский рассказал о последствиях отказа НАТО ужаться до границ 1997 года

  Если НАТО откажется выполнять выдвинутые Россией требования по гарантиям безопасности и не вернется в границы 1997 года, Альянсу придется дорого за это заплатить, так как в этом случае Москва оставляет за собой право на односторонний военный ответ.

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