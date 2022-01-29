Сатановский рассказал о последствиях отказа НАТО ужаться до границ 1997 года

Если НАТО откажется выполнять выдвинутые Россией требования по гарантиям безопасности и не вернется в границы 1997 года, Альянсу придется дорого за это заплатить, так как в этом случае Москва оставляет за собой право на односторонний военный ответ.
Если НАТО откажется выполнять выдвинутые Россией требования по гарантиям безопасности и не вернется в границы 1997 года, Альянсу придется дорого за это заплатить, так как в этом случае Москва оставляет за собой право на односторонний военный ответ.
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