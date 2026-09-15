Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Лавров заявил, что кризис на Украине мог завершиться год назад

Лавров заявил, что кризис на Украине мог завершиться год назад

Украинский кризис мог быть урегулирован еще год назад, если бы США продолжили придерживаться договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже.

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