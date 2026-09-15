Украинский кризис мог быть урегулирован еще год назад, если бы США продолжили придерживаться договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже.
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