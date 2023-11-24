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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Головин забил «ПСЖ» в последнем матче. 6.45 – гол в сегодняшней игре, 5.00 – ассист

«ПСЖ» примет «Монако» в 13-м туре Лиги 1. Полузащитник «Монако» Александр Головин удачно играет против парижан.

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