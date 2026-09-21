Ларри Джонсон провёл неделю в Москве — об этом пишет издание Sonar21. Он бывший аналитик ЦРУ, человек, который не первый год смотрит на Россию изнутри американской системы, и он не пропагандист и не человек, который ездит по России за деньги.
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А КУДА ДЕВАТЬ майданутых кастрюль? У наркошибздика рейтинг приближается к 100%.
Победа будет за Россией! Работайте, братья!
Патриотические призывы "очистить земли Украины от неонацистов-бандеровцев" поддерживаю, только следует понять как это сделать реально.
И вот рассуждения - "Донецк снова будет полностью под российским контролем, а Запорожье ... окажется под прямой угрозой оккупации".
Следует понимать что территория ДНР будет без ВСУ, а вот "оккупация" ли это?
Вопрос в том - можно ли провести денацификацию без "оккупации"?
Киеву
Как С-500,
теплоцентраль подъемлет трубы,
И дым — над ними,
словно пять минут назад
Грохочущим огнём вскипели тубы,
И гроздь ракет ушла на перехват.
На перехват «хаймарсов» пресловутых,
Нацеленных на мирные дома…
Ты, Киев, не боишься, что Славутич
От нациков твоих сойдёт с ума?
Ты нам поверь, мы не хотим разрухи,
От вас самих спасти мы вас хотим.
Не отвергай протянутые руки,
Не верь всем тем,
кто жёг живьём Хатынь.
Взгляни на Мариуполь, Волноваху —
Они в руинах стыли, а теперь
Дома как будто восстают из праха
Красивее, чем были, уж поверь.
Забыл, что небо может быть и чистым?
Что вместо дронов свищут соловьи?
Зачем тебе правители-артисты,
Топящие в крови слова любви?
Да только ли слова?!
Терзают души,
Рвут веру на куски и топчут в грязь.
Льют в уши яд про нас,
а ты не слушай,
Что о Москве трезвонит эта мразь.
Да, не у всех выносит ум нагрузки.
Ты — главное! — дождись нас и не трусь.
Не забывай, что Киев — город русский,
С него когда-то начиналась Русь.
Реутов, 2025
Одесса русский город, Киев мать городов русских.Так было испокон веков.Народ проживающий на территории Украины, это русские люди. Вопрос? Когда шведы пришли в Полтаву Петр Первый защищал и разбил шведов, это Россия. Но менялись времена, менялась политика,в конце концов Украина в 1924 году. вошла в состав российской федерации, как республика. Во время ВОВ. украинский народ сражался с фашисткой оккупацией.правда предателей было полно среди украинцев.Запад очень хорошо поработал, что и пожинаем в настоящее время.Где хохол прошел,еврею делать не чего.
Все правильно, но стиль ... Улыбнул!
Когда Россия установит контроль над Киевом, его придётся засыпать хлоркой и отмывать в трёх кипятках... Шобы духу биндюровского не было ни ныне, ни присно.