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Аналитик ЦРУ съездил в Москву. И увидел то, что Запад боится признать — Киев и Одесса будут русскими

Аналитик ЦРУ съездил в Москву. И увидел то, что Запад боится признать — Киев и Одесса будут русскими

Ларри Джонсон провёл неделю в Москве — об этом пишет издание Sonar21. Он бывший аналитик ЦРУ, человек, который не первый год смотрит на Россию изнутри американской системы, и он не пропагандист и не человек, который ездит по России за деньги.

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Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Патриотические призывы "очистить земли Украины от неонацистов-бандеровцев" поддерживаю, только следует понять как это сделать реально.
И вот рассуждения - "Донецк снова будет полностью под российским контролем, а Запорожье ... окажется под прямой угрозой оккупации".
Следует понимать что территория ДНР будет без ВСУ, а вот "оккупация" ли это?
Вопрос в том - можно ли провести денацификацию без "оккупации"?

Профиль пользователя Станислав Федотов
Станислав Федотов

Киеву

Как С-500,
теплоцентраль подъемлет трубы,
И дым — над ними,
словно пять минут назад
Грохочущим огнём вскипели тубы,
И гроздь ракет ушла на перехват.

На перехват «хаймарсов» пресловутых,
Нацеленных на мирные дома…

Ты, Киев, не боишься, что Славутич
От нациков твоих сойдёт с ума?

Ты нам поверь, мы не хотим разрухи,
От вас самих спасти мы вас хотим.
Не отвергай протянутые руки,
Не верь всем тем,
кто жёг живьём Хатынь.

Взгляни на Мариуполь, Волноваху —
Они в руинах стыли, а теперь
Дома как будто восстают из праха
Красивее, чем были, уж поверь.

Забыл, что небо может быть и чистым?
Что вместо дронов свищут соловьи?
Зачем тебе правители-артисты,
Топящие в крови слова любви?

Да только ли слова?!
Терзают души,
Рвут веру на куски и топчут в грязь.
Льют в уши яд про нас,
а ты не слушай,
Что о Москве трезвонит эта мразь.

Да, не у всех выносит ум нагрузки.
Ты — главное! — дождись нас и не трусь.
Не забывай, что Киев — город русский,
С него когда-то начиналась Русь.
Реутов, 2025

Профиль пользователя Алевтина Малышева
Алевтина Малышева

Одесса русский город, Киев мать городов русских.Так было испокон веков.Народ проживающий на территории Украины, это русские люди. Вопрос? Когда шведы пришли в Полтаву Петр Первый защищал и разбил шведов, это Россия. Но менялись времена, менялась политика,в конце концов Украина в 1924 году. вошла в состав российской федерации, как республика. Во время ВОВ. украинский народ сражался с фашисткой оккупацией.правда предателей было полно среди украинцев.Запад очень хорошо поработал, что и пожинаем в настоящее время.Где хохол прошел,еврею делать не чего.