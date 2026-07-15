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Пашинян устроил репрессии: оппозиционных политиков держат в жутких условиях

Пашинян устроил репрессии: оппозиционных политиков держат в жутких условиях

Все знают, что предварительное заключение — до окончательного приговора суда — у нас применяется как наказание, особенно в отношении политических оппонентов Никола Пашиняна, его критиков и оппозиционеров.

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