Пашинян устроил репрессии: оппозиционных политиков держат в жутких условиях

Все знают, что предварительное заключение — до окончательного приговора суда — у нас применяется как наказание, особенно в отношении политических оппонентов Никола Пашиняна, его критиков и оппозиционеров.
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