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Мигрант-ремонтник полгода издевался над детьми в детдоме

Мигрант-ремонтник полгода издевался над детьми в детдоме

Русский компас Митинский детский дом. Фото: страница учрежения. Получил гражданство — устроился в детское учреждение.

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Комментарии
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ВЧ
Виктор Чемисов
Затулин со своей любовью к мигрантам уже на расстрельную тянет.
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2 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Не Затулин, а Затулло!
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27 мин.
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