Моуринью возглавил «Фенербахче»

Турецкий «Фенербахче» объявил о назначении главным тренером знаменитого португальца Жозе Моуринью. «Фенер» опубликовал в соцсетях фотографию Моуринью с надписью: «Добро пожаловать, особенный!» По данным СМИ, контракт 61-летнего тренера со стамбульским клубом рассчитан на два года.