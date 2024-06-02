Моуринью возглавил «Фенербахче»

Турецкий «Фенербахче» объявил о назначении главным тренером знаменитого португальца Жозе Моуринью. «Фенер» опубликовал в соцсетях фотографию Моуринью с надписью: «Добро пожаловать, особенный!» По данным СМИ, контракт 61-летнего тренера со стамбульским клубом рассчитан на два года.
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