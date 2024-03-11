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Актеры, закончившие свои дни на сцене

Актеры, закончившие свои дни на сцене

В театральной среде есть горькая поговорка: «Умереть на сцене — счастье для актера». Немногие воспринимают эти слова всерьез, но история театра знает случаи, когда актеры буквально заканчивали свои дни, играя на сцене.

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