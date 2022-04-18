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На объектах ЖКС № 9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО началось развертывание ПЦР-лабораторий

На объектах ЖКС № 9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО началось развертывание ПЦР-лабораторий

В зоне ответственности ЖКС № 9 находятся два объекта казарменно-жилищного фонда на базе ФГКУ «Военно-клинического госпиталя» МО РФ где уже ведутся работы.

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