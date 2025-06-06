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Царьград

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Москва: Северный округ получит 1,1 млн кв. м новых объектов от МаИП

Москва: Северный округ получит 1,1 млн кв. м новых объектов от МаИП

Северный административный округ Москвы застраивается благодаря масштабным инвестиционным проектам. На площади в 36 гектаров планируется возведение более 1,1 млн кв.

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