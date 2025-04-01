В Омской области вода прорвала защитный земляной вал и пошла в село. Местные жители говорят, что там вырыли 6 котлованов, но они уже все переполнены водой.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Омской области вода прорвала защитный земляной вал и пошла в село. Местные жители говорят, что там вырыли 6 котлованов, но они уже все переполнены водой.