В «Москвариуме» пройдет иммерсивное шоу для всей семьи

В «Москвариуме» состоится иммерсивное шоу для всей семьи «Мюнхгаузен. Новогодние поиски». Представление будет проходить с 23 декабря 2023 года до 28 января 2024-го в пространстве площадью более 2000 квадратных метров.
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