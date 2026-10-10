При атаке на Ростовскую область ранен мужчина

Мужчина получил ранение при воздушной атаке на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
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