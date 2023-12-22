С 1 января 2024 года заработает новый закон о кредитных каникулах

﻿﻿С 1 января 2024 года вступает в силу новый закон о кредитных каникулах. Летом 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий россиянам постоянное право на получение кредитных каникул (Федеральный закон от 24 июля 2023 года № 348-ФЗ).