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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лютова прибавит более 100 позиций в рейтинге и дебютирует в топ-130

16-летняя Кристина Лютова стала чемпионкой турнира WTA 250 в Мемфисе. В финале она победила 114-ю ракетку мира Дарью Видманову (1:6, 6:1, 6:3).

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