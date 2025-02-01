Яна Поплавская вновь обрушилась на Лолиту Милявскую. Актриса в Телеграм-канале напомнила о давнем интервью с певицей, где та негативно высказывалась в адрес россиян.
Поплавская назвала Милявскую недостойной гражданкой России
Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
Я, как раз. отношусь к тем гражданам России которые терпеть не могут Милявскую, причем с самого начала её "творчества". Никакого дарования у неё не замечено, только наглая самоуверенность. Поплавская права на 100%.
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17 час.
Владимир Тамбасов
Руки прочь от милявской она на стадионах будет петь без нее футбол не футбол
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8 час.
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