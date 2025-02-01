Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Поплавская назвала Милявскую недостойной гражданкой России

Поплавская назвала Милявскую недостойной гражданкой России

Яна Поплавская вновь обрушилась на Лолиту Милявскую. Актриса в Телеграм-канале напомнила о давнем интервью с певицей, где та негативно высказывалась в адрес россиян.

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Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
Я, как раз. отношусь к тем гражданам России которые терпеть не могут Милявскую, причем с самого начала её &quot;творчества&quot;. Никакого дарования у неё не замечено, только наглая самоуверенность.   Поплавская права на 100%.
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17 час.
Владимир Тамбасов
Руки прочь от милявской она на стадионах будет петь без нее футбол не футбол
Ответить
8 час.
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