Мошенники в WhatsApp создали фейковый аккаунт главы Вяземского района Инны Демидовой

Инна Демидова: «Если вам будут приходить сообщения с этого номера, отвечать на них не нужно» Неизвестные мошенники создали фейковый аккаунт в WhatsApp главы Вяземского района Смоленской области Инны Демидовой.
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