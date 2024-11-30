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Юрист Адамс: При парковке во дворе дома важно соблюдать дистанцию между автомобилями

Юрист Адамс: При парковке во дворе дома важно соблюдать дистанцию между автомобилями

Правильная организация парковки во дворах — важная часть поддержания порядка и комфорта для жителей. Генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс, напомнил о правилах, которых необходимо придерживаться, чтобы избежать конфликтов и штрафов.

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