Юрист Адамс: При парковке во дворе дома важно соблюдать дистанцию между автомобилями

Правильная организация парковки во дворах — важная часть поддержания порядка и комфорта для жителей. Генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс, напомнил о правилах, которых необходимо придерживаться, чтобы избежать конфликтов и штрафов.