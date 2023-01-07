Два боя Головкина номинированы на звание «Событие года» (The Ring)

Авторитетный журнал The Ring назвал номинантов на звание лучшего события года в боксе. Издание дважды включило бои с участим казахстанского боксера Геннадия Головкина: поединок с японцем Риото Муратой и заключительный бой трилогии с Саулем Альваресом.
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