Как лучше всего готовить свиные отбивные: показываем хитрости шеф-повара

При обычной жарке свиные отбивные теряют слишком много сока, мясо становится жестковатым. Поэтому опытные шефы готовят их иначе, добавляя после быстрой жарки другой этап термообработки, а затем еще и томят их в соусе: в таком варианте отбивные становятся настолько нежными, что для них даже не нужен нож.