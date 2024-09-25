Как лучше всего готовить свиные отбивные: показываем хитрости шеф-повара

При обычной жарке свиные отбивные теряют слишком много сока, мясо становится жестковатым. Поэтому опытные шефы готовят их иначе, добавляя после быстрой жарки другой этап термообработки, а затем еще и томят их в соусе: в таком варианте отбивные становятся настолько нежными, что для них даже не нужен нож.
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