Steak Lovers
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Steak Lovers

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Как лучше всего готовить свиные отбивные: показываем хитрости шеф-повара

Как лучше всего готовить свиные отбивные: показываем хитрости шеф-повара

При обычной жарке свиные отбивные теряют слишком много сока, мясо становится жестковатым. Поэтому опытные шефы готовят их иначе, добавляя после быстрой жарки другой этап термообработки, а затем еще и томят их в соусе: в таком варианте отбивные становятся настолько нежными, что для них даже не нужен нож.

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Комментарии
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Эльфено4ек Чумазикова
Отбивные солят либо сразу после приготовления, либо дают им настояться с этой солью как мин часа пол до жарки, посолить и сразу но сковороду это хороший способ убить мясо. А уж куриный бульон в свиные отбивные и вовсе извращение, еще б галинубланку добавили😂
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