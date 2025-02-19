Минстрой России предложил вернуться к идее единой платежки за «коммуналку»

Правда, как преодолеть главную проблему для создания единого документа, пока не решили. Минстрой РФ считает целесообразным внедрение в России единого платежного документа за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).
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