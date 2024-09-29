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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Тампы» Грошев завершил выставочный матч с «Нэшвиллом» с «минус 4». У него 3 хита и 3 потери за 13:46

«Лайтнинг» проиграли «Нэшвиллу» (0:6) на предсезонке НХЛ. Клуб из Флориды выступал не основным составом.

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