Министр обороны Андрей Белоусов поздравил защитников с праздником

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества. В своем обращении он отметил важность их вклада в обеспечение безопасности страны и напомнил о грядущем 80-летии Победы в Великой Отечественной войне.