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Царьград

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Министр обороны Андрей Белоусов поздравил защитников с праздником

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил защитников с праздником

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества. В своем обращении он отметил важность их вклада в обеспечение безопасности страны и напомнил о грядущем 80-летии Победы в Великой Отечественной войне.

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