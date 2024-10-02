Премьер-министр Румынии посетит Кишинев

В пятницу, 4 октября, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку посетит Кишинев с официальным визитом. Премьер-министр Дорин Речан встретит своего коллегу из Бухареста с военными почестями у Дома правительства.
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