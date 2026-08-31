«Островок» и «Аэрофлот» выявили рост внутреннего туризма в 2026

Русские в 2026 году стали чаще выбирать внутренние поездки в бархатный сезон. Исследование «Островка» и «Аэрофлота» показывает, что 65% бронирований приходятся на Дальний Восток, Кавказ, Карелию, Байкал и Алтай, что свидетельствует о смене предпочтений в пользу природы.
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