«Островок» и «Аэрофлот» выявили рост внутреннего туризма в 2026

Русские в 2026 году стали чаще выбирать внутренние поездки в бархатный сезон. Исследование «Островка» и «Аэрофлота» показывает, что 65% бронирований приходятся на Дальний Восток, Кавказ, Карелию, Байкал и Алтай, что свидетельствует о смене предпочтений в пользу природы.