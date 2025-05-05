В возрасте 60 лет умер актёр Артур Кочканян, сыгравший в сериале «Метод»

Российский актёр и режиссёр Артур Кочканян, сыгравший роль в популярном сериале «Метод», скончался на 61-м году жизни, сообщили в Нижегородском Камерном музыкальном театре имени Степанова, в котором он служил.
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