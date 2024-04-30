Премьер Грузии: оппозиция растеряла поддержку народа и не способна на революцию

Грузинская оппозиция растеряла поддержку народа и не способна на революцию. Соответствующее заявление сделал руководитель правительства закавказской республики Ираклий Кобахидзе, пишет Telegram-канал BRIEF.
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