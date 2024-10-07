Фицо: возможное принятие Украины в НАТО стало бы основанием для третьей мировой

Возможное принятие Украины в НАТО стало бы основанием для начала третьей мировой войны. Соответствующее заявление в ходе интервью общественному вещателю STVR сделал руководитель правительства Словакии Роберт Фицо.
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