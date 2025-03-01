Даже до Линси Грэма дошло

АП АЛЕКСАНДР Пантеленв Да, кстати, у него говорят и остров есть...

Сергей Тюрин Анальные боли Дуркаины сейчас даже не оттого, что мирикосы прямым текстом послали их нах... на виду у всего мира. А оттого, что кляты москалы опять оказались правы😚 Ведь предупреждали же чубатых дурней, давно - "Не связывайтесь с США, кинут в самый неподходящий момент", Таки кинули😜