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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Даже до Линси Грэма дошло

Даже до Линси Грэма дошло

ВИДЕО здесь    Тем временем, что думают американцы: Самый проукраинский политик Америки, сенатор Линси Грэм, который когда-то даже призывал убить Путина:   "Теперь все американцы, включая меня, поняли, что с Зеленским нельзя иметь никаких дел.

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Комментарии
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АП
АЛЕКСАНДР Пантеленв
Да, кстати, у него говорят и остров есть...
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12 час.
Сергей Тюрин
Анальные боли Дуркаины сейчас даже не оттого, что мирикосы прямым текстом послали их нах... на виду у всего мира. А оттого, что кляты москалы опять оказались правы😚 Ведь предупреждали же чубатых дурней, давно - &quot;Не связывайтесь с США, кинут в самый неподходящий момент&quot;, Таки кинули😜
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7 час.
Андрей
Интересная мысль про переворот... Это будет означать обрушение украинской государственности... Начнут появляться в каждом районе свой президент, как это было в 90 в России... Так что самый оптимальный вариант для России это государственный переворот! Разрозненность Украины модет привести к тому, что и армия начнет распадаться на отдельные армейский формирования...
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4 час.
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