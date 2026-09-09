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Грузоперевозки ...

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Как таможня считает стоимость товаров в 2026 году и почему возникают споры

Как таможня считает стоимость товаров в 2026 году и почему возникают споры

Таможенная стоимость — это один из ключевых элементов, от которого зависит размер платежей при ввозе товаров в страну.

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