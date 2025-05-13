Политолог Марков: РФ может выдвинуть условия для встречи Путина и Зеленского

Кремль может выдвинуть ряд условий для встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Стамбуле, среди которых может быть обещание США вывести диалог сторон в конструктивное русло.
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