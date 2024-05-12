Фракция «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме не поддержит почти половину кандидатур, предложенных в новое правительство РФ: 11 из 26.
«Эсеры» не поддержат почти половину кандидатов в новое правительство Мишустина
Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Какие изменения, вы это о чем? То, что три фигуранта новых появляются?.. Что господин Дегтярев, этот одиозный губернатор Хабаровского края, теперь физкультурой и спортом заниматься будет? А вся эта славная компания (еще от Ельцына фигуранты достались) так и будет валить очередные "майские Указы"? А куда "задвинули Белоусова и Андрющенко? Они то чем не угодили? Вы там что, господа-товарищи?..
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13 час.
Eduard
Эссеры обычные дауны,она как та Баба-Яга которая всегда против!
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10 час.
Олег Самойлов
А давайте выбирать всех министров по принципу нДравЕЦЦа-не нДравЕЦЦа в сети МирТесен? Самое справедливое решение будИт!
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2 час.
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