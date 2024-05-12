«Эсеры» не поддержат почти половину кандидатов в новое правительство Мишустина

ВУ

Владимир Уфимцев

Какие изменения, вы это о чем? То, что три фигуранта новых появляются?.. Что господин Дегтярев, этот одиозный губернатор Хабаровского края, теперь физкультурой и спортом заниматься будет? А вся эта славная компания (еще от Ельцына фигуранты достались) так и будет валить очередные "майские Указы"? А куда "задвинули Белоусова и Андрющенко? Они то чем не угодили? Вы там что, господа-товарищи?..