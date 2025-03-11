В России модернизировали легендарный трактор Т-150: комфортабельная кабина и новая коробка передач

Производство тракторов Ярославец Я-250 на базе промышленного предприятия началось в 2022 году. Основной его целью было создание универсальной сельскохозяйственной машины, отвечающей современным требованиям по производительности, надежности и ….
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