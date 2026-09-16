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Системная работа с аудиторией — следующий рубеж: как «ОЛА ОЛА» сегментировала клиентов с ИИ-агентом

Системная работа с аудиторией — следующий рубеж: как «ОЛА ОЛА» сегментировала клиентов с ИИ-агентом

Петербургский бренд «ОЛА ОЛА» семь лет создаёт одежду на стыке моды и искусства — с авторскими принтами, ручной вышивкой и коллаборациями с художниками и музеями.

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