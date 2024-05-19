Какими техническими средствами социальной реабилитации дети-инвалиды обеспечиваются бесплатно?

Порядок обеспечения техническими средствами социальной реабилитации регулируется Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2007 года №1722 ´О государственном реестре (перечне) технических средств социальной реабилитации и порядке обеспечения ими отдельных категорий граждан´.
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