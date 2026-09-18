Таким будет OnePlus 16. Инсайдер описал почти все основные характеристики будущего флагмана

С гигантской батареей Инсайдер Digital Chat Station раскрыл почти все основные характеристики смартфона OnePlus 16, который, учитывая состояние компании, вполне вероятно, не будет доступен на глобальном рынке.
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