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Умер почетный гражданин Нового Уренгоя Александр Рябов

Умер почетный гражданин Нового Уренгоя Александр Рябов

Ушел из жизни почетный гражданин Нового Уренгоя Александр Сергеевич Рябов. Он был выдающимся организатором производства и общественным деятелем, чья жизнь связана со становлением газовой столицы.

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