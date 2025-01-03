Самое недоступное место на Земле: какие тайны скрывает точка Немо

Пожалуй, самым потрясающим фактом, касающимся этой условной точки в Мировом океане, являются результаты расчетов хорватского инженера Хвойе Лукатела, собственно, и вычислившего данный океанский полюс недоступности.
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