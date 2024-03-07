Актер и музыкант Павел Зайчек умер после длительной борьбы с болезнью

Чешский актер и музыкант Павел Зайчек ушел из жизни после продолжительной борьбы с заболеванием. Согласно сообщению агентства InterMedia, он скончался в возрасте 72 лет от осложнений, вызванных пневмонией.
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