"НАМ НУЖЕН ХАРЬКОВ": НА ДОРОГАХ РОССИИ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ЗНАК

Всё что достанится от Украины в ЕС очутится в НАТО там будут базы для нападения на нас!

Владимир Шалимов

И хватит руководителям нашего государства петушиться со своей готовностью к переговорам с кем бы то ни было! Кто вас, кремлёвцы, за болтливый язык тянет?! Ваши разглагольствования о так называемых мирных переговорах попахивают пораженчеством. Продолжайте воевать молча - так Россию больше боятся, а значит, уважают - не только в Укробандеростане, но и в Гейропе. А заокеанские шакалы-пиндосцы чаше начинают бегать на берег Гудзона - застирывать уделанные портки.