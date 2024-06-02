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"НАМ НУЖЕН ХАРЬКОВ": НА ДОРОГАХ РОССИИ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ЗНАК

"НАМ НУЖЕН ХАРЬКОВ": НА ДОРОГАХ РОССИИ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ЗНАК

К сожалению, взятие Авдеевки и смещение линии фронта дальше на Запад не обеспечили защиту Донецка от обстрелов.

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Комментарии
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Eduard
Всё что достанится от Украины в ЕС очутится в НАТО там будут базы для нападения на нас!
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2 час.
Eduard
До Польской границы нужно брать земли!
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2 час.
Владимир Шалимов
И хватит руководителям нашего государства петушиться со своей готовностью к переговорам с кем бы то ни было! Кто вас, кремлёвцы, за болтливый язык тянет?! Ваши разглагольствования о так называемых мирных переговорах попахивают пораженчеством. Продолжайте воевать молча - так Россию больше боятся, а значит, уважают -  не только в Укробандеростане, но и в Гейропе. А заокеанские шакалы-пиндосцы чаше начинают бегать на берег Гудзона - застирывать уделанные портки.
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1 час.

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