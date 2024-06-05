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Родственники Телегина удалили видео с плачущей дочкой Пелагеи

Родственники Телегина удалили видео с плачущей дочкой Пелагеи

Певица Пелагея решила больше не скрывать проблемы в отношениях с бывшем мужем Иваном Телегиным. Недовольство артистки вызвало решение отца запретить ребенку покидать страну прямо накануне их совместного отпуска в Турции.

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