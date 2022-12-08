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Безвозвратные потери Украины

Безвозвратные потери Украины

Специалисты OSINT (разведка по открытым источникам) изучили данные похоронных агентств, выписок из моргов, проанализировали сведения из радио-, сотового- и спутникового обмена сил ВСУ, и назвали размер реальных боевых потерь Украины среди военных.

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